FdI inopportune le invasioni di campo sul voto austriaco

(Di martedì 1 ottobre 2024) "A di là di quello che faranno, in altro periodo con altro segretario, vi fu una alleanza tra i popolari e il partito che oggi ha vinto nelle elezioni austriache. Saranno gli eletti nel Parlamentoa decidere che maggioranza vorranno fare e ho sempre ritenuto che sia inopportuna l'invasione diper quanto riguarda l'Italia quando altri volevano suggerire altre forme di governo. Non vedo perché noi dovremmo metterci a stabilire chi debba governare in Austria". Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti a Tagadà su La7 interpellato sullo scontro tra Antonio Tajani e Matteo Salvini sulin Austria.