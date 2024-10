FANTACALCIO – NON ESISTE CURA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 1 ottobre 2024) -Dottore, credo di avere avuto delle allucinazioni, ho visto cose stranissime-Me ne parli.-Domenica a pranzo ho visto un gol in rovesciata di un difensore, uno spilungone, poi al risveglio dalla pennichella ho visto una rete decisiva di un centrocampista in piena adolescenza e come se non bastasse mi è apparsa addirittura una doppietta di un