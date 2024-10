Escogita un piano diabolico per studiare il rivale Emir da vicino E allargare il proprio potere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 1 ottobre 2024) Passi avanti, passi indietro e imprevisti nella nuova puntata di Endless Love, in onda alle 14.10 su Canale 5. La soap opera turca oggi pomeriggio ruota attorno a un’importante scelta di Kemal, che inevitabilmente avrà ripercussioni sulle dinamiche generali della trama (in particolare, sul suo rapporto con Nihan). In primis, riconsidera il matrimonio – “di comodo”? – con Asu.