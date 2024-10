Empoli cittadinanza onoraria a studenti stranieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Firenze), 1 ottobre 2024 – Gliriceveranno ladopo la seduta di ieri sera, dove il consiglio comunale ha approvato a maggioranza una delibera proposta dalla giunta, con il voto contrario di FdI, Fi-del Fare, Buongiorno-Siamoe M5s. Il provvedimento, è stato spiegato, è già stato adottato in modo analogo in diverse città italiane e lasarà conferita "a tutti coloro che, nati ada genitori, hanno terminato almeno le scuole elementari e hanno meno di 18 anni", si legge in una nota del Comune. Verrà anche istituita una cerimonia pubblica annuale di conferimento della