Emis Killa perquisito nell’inchiesta sugli ultras | l’amicizia con Fedez i legami con Lucci e Rosiello e il caso dello steward aggredito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano – Nell'elenco dei perquisiti dell'indagine di Dda e Squadra mobile che ha smantellato le curve di Inter e Milan, compare anche il nome di Rudolf Emiliano Giambelli, in arte. Stando a quanto risulta, si è trattato di una perquisizione presso terzi: di conseguenza, il rapper non risulta iscritto nel registro degli indagati. Gli agenti hanno passato al setaccio la sua abitazione di residenza a Bernareggio, in provincia di Monza, la mattina di lunedì 30 settembre. Icon la Sud Sui social ci sono diverse foto che lo ritraggono insieme a ultrà del Milan di primo piano come Christiane Fabiano Capuzzo e all'artista: l'ultima è stata postata lo scorso 8 settembre.