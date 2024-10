Ecco i frame delle videocamere di sicurezza con le ultime immagini di Vincenza

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)e Luigi corrono insieme in bicicletta lungo via Maleviste. Lui, il 32enne accusato dalla Procura di Treviso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, l'avrebbe "attirata" in una trappola probabilmente con una scusa. Qualche minuto entreranno in un casolare fatiscente e, dopo