E quindi Pogacar ha sorpassato anche Merckx?

(Di martedì 1 ottobre 2024) È finita come tutti ci aspettavamo, con Tadej Poga?ar che alza le braccia al cielo sul traguardo di Zurigo. Da solo, senza nel'ombra di un avversario all'orizzonte, un caschetto che sbuca sullo sfondo delle fotografie. Nulla. Solo, eppure circondato da una folla in delirio, esaltata per un campione che ancora una volta - l'ennesima - ha fatto a brandelli il ciclismo contemporaneo per elevarsi in un'altra dimensione. E allora, se tutto è andato come doveva andare, perché siamo qui a parlarne? Perchéquesta impresa ci sembra così straordinaria, in un anno in cui aveva già vinto il Giro d'Italia e il Tour de France? Il tragediografo greco Euripide era solito svelare il finale delle sue opere nell'introduzione. Il coro cantava subito la fine della storia, raccontando al pubblico come sarebbe andata a finire.