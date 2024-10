Due campioni senza età Sfida Cinciarini-Delfino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel primo turno infrasettimanale della stagione dell’Unieuro, la partita contro Cento, proporrà domani unafra i due giocatori più ‘diversamente giovani’ di tutta la A2: Daniele, 41 anni compiuti lo scorso 14 giugno, e Carlos, 42 anni festeggiati lo scorso 29 agosto. Negli States li definirebbero oldies but goldies, vecchietti ma d’oro, ed è proprio così. Cincia è a 3 soli punti dai 1000 segnati con la maglia Unieuro, dopo l’unico punto imbucato nella trasferta di Cividale, mentre il grande ‘Carlitos’ è reduce da una prova da 18 punti e 5 rimbalzi in 29’ nella vittoria casalinga dei centesi contro la Libertas Livorno. Senei suoi 23 anni di carriera ha vestito le maglie di 13 squadre, l’argentino in 25 anni di attività è alla sua undicesima formazione.