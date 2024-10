Droni e taxi volanti nuove frontiere del trasporto aereo pronte a spiccare il volo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 1 ottobre 2024) A Roma la seconda edizione del workshop 'U-Space: The Enabler of Uas operations' con tante novitànell'utilizzo deiper spostarsi in città. A Roma va in scena la seconda edizione del workshop 'U-Space: The Enabler of Uas operations' con la partecipazione di Università Roma Tre, Stradaai, Impianti spa e