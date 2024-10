Dimissioni Vittorio Feltri il centrodestra lo salva e in Aula scoppia il caos Le opposizioni | Vergognatevi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)nel Consiglio regionale della Lombardia dopo che ilha bocciato la possibilità di votare una mozione urgente delleche prendeva le distanze dalle affermazioni sui ciclisti (“mi piacciono solo quando sono vengono investiti“, ndr) del consigliere di FdIinvitandolo “a presentare le proprie” dall’. Il centrosinistra aveva richiesto anche il voto segreto ma la maggioranza ha votato contro l’urgenza, escludendo la possibilità di discutere la mozione. Il capogruppo di FdI, Christian Garavaglia, ha detto che quella disui ciclisti è “una battuta strettamente personale. La sua opinione non è quella di Fratelli d’Italia. Abbiamo sempre sostenuto il ciclismo come sport e l’utilizzo della bicicletta come mobilità”. Le? “È una questione personale che non dovrebbe essere oggetto di una discussione politica in”.