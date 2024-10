Diciotto-sessantuno una cantina con cucina fusion

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il nuovo locale aperto da Luca Pedinotti in zona Susa a Milano mette il cibo e il vino allo stesso livello. La bottiglieria è promettente ma ancora in costruzione, il cibo invece ha già una sua precisa identità e unisce ispirazioni e tecniche giapponese a ingredienti italiani: come nel Gyoza con battuta di vitello e negli uramaki. Ma il piatto della serata è stato un sorprendente gazpacho