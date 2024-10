Derrick Rose umano dopotutto

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Se devo essere onesto, la prima cosa che mi viene in mente pensando aè una pubblicità. Strano come funziona la memoria, no? Una pubblicità dell’Adidas, per essere precisi. In una Chicago spettrale una voce lontana, la voce del commentatore Kevin Harlan, dice due frasi che tutti ricordano: «holding onto his knee, holding onto his knee and down». Scene dalla città paralizzata si alternano a immagini diin palestra con la telecamera che indugia sul ginocchio, poi di nuovo i tifosi, che sembrano come risvegliarsi da un lungo sonno, poi sulle scarpe con le tre strisce, poi di nuovoche spinge sempre più forte, mentre il ritmo si fa più incalzante. Negli ultimi secondi dello spot lo vediamo comparire dal tunnel di uno United Center gremito, che lo accoglie come il Messia risorto. Non è la realtà, ma una sua percezione destinata alle vendite.