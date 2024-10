De Pascale | Sanità verso un baratro presto si parlerà di assicurazioni Senza fondi il sistema crollerà

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilsanitario nazionale "è gravemente sottofinanziato. È un tema che non possiamo eludere. Ma chi attribuisce il problema solo a questo Governo, mente. Anche io, per la mia parte politica, mi sento fortemente corresponsabile. Bisogna essere onesti". Non ci gira intorno Michele de