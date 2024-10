Da Teddy Reno a Zero e Battiato Si è spenta la voce di Farida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si èa Taormina, 4 giorni dopo avere compiuto 78 anni,, la cantante catanese (padre italiano, madre egiziana) la cuiera stata definita negli anni ’70 tra le più belle della musica italiana. Era il periodo in cui Concetta Gangi, questo il suo nome, aveva legato il suo successo ai nomi più noti e ad alcune sue interpretazioni amate dalla critica, come quella di Vedrai vedrai di Luigi Tenco, che aveva portato anche in tv nella sua ultima apparizione pubblica, The Voice Senior nel 2023. Lanciata da, era stato il sodalizio con Renatoa proporla al grande pubblico dopo che già aveva partecipato a un Cantagiro, lavorato con Riccardo Cocciante e pubblicato dischi popolari in Spagna e Polonia. Nel ‘79 prese parte allo show Ero; collaborò poi con Franco