(Di martedì 1 ottobre 2024) I cuochi dei Capi di Stato di tutto il mondo sbarcano a Roma, riuniti nel clubs des, e raccontano lavita dietro le quinte delle cucine istituzionali. Joee Kamala Harris sono «persone molto normali e quando tornano alla Casa Bianca dopo una giornata di duro lavoro vogliono piatti semplici e nutrienti», dice Cris Comerford,che per 25 anni ha lavorato alla Casa Bianca cucinando per cinque presidenti americani e per lefamiglie, secondo quanto riporta l'agenzia stampa LaPresse. «Amano la pasta al pomodoro», racconta del presidente in carica esua vice candidata alla Casa Bianca contro Donald Trump.