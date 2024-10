Corruzione per l' appalto dei rifiuti da 350 milioni di euro in Alto Tevere | due imprenditori agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)per Cristian Goracci, l'ex amministratore di Sogepu, società per azioni con sede in Città di Castello a capitale pubblico ed attualmente direttore generale di una società mista a capitale pubblico e privato, e Antonio Granieri, amministratore della Ece (ex Ecocave), società a