Conte | Il campo largo non esiste più

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - Quando il M5s dice che si è "aperta una ferita" con Iv "che viene messa in un- che nonpiù, lo certifichiamo stasera - dal momento in cui la risposta di Schlein è: io non faccio polemiche. Allora c'è qualcosa che non va, non c'è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente del Pd che c'è un problema serio". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, a Porta a Porta, su Rai Uno. "Ci siamo ritrovati con Renzi in mezzo alsenza venire informati, ma all'esito di una partita di calcio e di decine di interviste di Renzi, e col Pd che ha detto non fate polemiche e non ponete veti. Ma il problema è politico ed è serio", ha detto ancora