Conte Il campo largo non esiste più

(Di martedì 1 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – "E' chiaro che quando il M5s dice che si è aperta una ferita con Italia Viva, che viene messa in unche nonpiù – lo certifichiamo stasera – e la risposta della Schlein è 'io non faccio polemichè, allora c'è qualcosa che non va. Non c'è la consapevolezza nel gruppo dirigente del Pd che c'è un problema serio". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a Porta a Porta su RaiUno."Bisogna che sia sincero, pur nelle rispettive posizioni come salario minimo e autonomia differenziata su cui si sta costruendo un dialogo. Abbiamo un percorso da fare e tantissimi chiarimenti da fare. Non siamo pronti per andare col Pd ma questo non significa che non riconosciamo i passi concreti compiuti. Dobbiamo intenderci sul metodo", ha sottolineato. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).