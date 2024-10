Como due incidenti in pochi minuti | donna urtata da un’auto e sbalzata a terra 27enne in monopattino investito da un taxi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Sono molto gravi le condizioni di unadi 84 anni, investita questa mattina in piazzale San Rocchetto:impegnata in una manovra di svolta, l’ha, procurandole lesioni molto importanti, anche in considerazione dell’età. L’incidente è avvenuto verso le 10.30, e laè stata trasportata al Sant’Anna, stabilizzata e ricoverata con prognosi riservata. Poco dopo, alle 10.45, in via Cesare Battisti, all’incrocio con viale Spallino, un uomo di 27 anni che viaggiava su un, è statoda un. Portato anche lui in ospedale in codice rosso, è migliorato nelle ore successive. Nel primo caso è al lavoro la polizia locale per ricostruire la dinamica, nel secondo il Radiomobile dei carabinieri di