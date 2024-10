Colpo di mercato per il Pordenone FC | preso il bomber Marco Zamuner

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) IlFc ha annunciato il tesseramento di, attaccante classe 2001. Il calciatore proviene dal Fontanafredda Calcio, in cui ha militato nelle ultime tre stagioni.“Ci tengo a ringraziare in primis la Società rossonera per la disponibilità dimostrata. Tutti hanno fatto la loro