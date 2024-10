Colonscopia un esame sempre più curativo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il tumore del colon è il secondo tumore più frequente nelle donne dopo quello del seno e il terzo negli uomini dopo quello della prostata e del polmone. Si stima che in Italia, nel 2023, siano state fatte 50.500 diagnosi di tumore del colon. Uno strumento fondamentale per individuare e prevenire il tumore del colon è ladiagnostico che permette di esaminare direttamente la superficie di questo tratto di intestino e le sue eventuali alterazioni. Durante la stessaè possibile asportare i polipi e poi sottoporli aistologico, per appurare la natura benigna o maligna dell’alterazione.