Città vince città perde | la ricetta di Rutelli per il futuro dei territori

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di martedì 1 ottobre 2024) “”: un titolo emblematico per l’ultimo libro di Francesco, edito da Laterza, oggi presentato a Roma. Di Roma(70 anni la scorsa estate, in politica per 30 anni come deputato, eurodeputato, senatore, vicepremier, ministro della Cultura) è stato per otto anni, dal 1993 al 2001, il primo sindaco eletto dai “”: ladiper ildeiL'Identità.