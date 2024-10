Cisgiordania a Ramallah i residenti posano per un selfie con un missile lanciato dall’Iran – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’Iran hacirca 200 missili contro Israele in un attacco che ha fatto scattare le sirene in tutto il Paese. La mossa, anticipata dalla stampa statunitense, è la risposta alla decapitazione della leadership di Hezbollah operata negli ultimi giorni da Israele coi raid su Beirut e il resto del Libano, come ha rivendicato Tehran subito dopo. E Israele ha già annunciato che vi sarà una reazione a quanto avvenuto questa sera, martedì 1 ottobre. Almeno uno dei proiettili è caduto a, città palestinese della, dove alcuni filmati mostrano imentre raddrizzano i resti di uniraniano eper un. Mentre non è ancora stato diffuso un report ufficiale sui danni causati dal massiccio attacco, sembrerebbe che l’unica vittima finora sia un palestinese morto a Gerico.