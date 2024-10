Cina | settore telecomunicazioni registra crescita costante a gen-ago

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pechino, 01 ott – (Xinhua) – Secondo i dati ufficiali, l’industria cinese dellehato unanei primi otto mesi del 2024, guidata dalle attivita’ emergenti. I ricavi dei servizi dellehanno totalizzato 1.170 miliardi di yuan (circa 167,6 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-agosto, con un aumento del 2,7% su base annua, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. In questo periodo, i settori emergenti come i big data, il cloud computing e l’Internet delle cose hanno continuato are ottime performance.