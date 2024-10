Cina | registra quasi 95 mln arrivi di turisti in entrata a gen-set

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pechino, 01 ott – (Xinhua) – Lacontinentale hato una stima di 95 milioni didiinnei primi nove mesi dell’anno, con un aumento del 55,4% su base annua, ha dichiarato ieri un funzionario del ministero della Cultura e del Turismo. La cifra rappresenta il 93,4% deglidiinper lo stesso periodo del 2019, ha dichiarato Zhang Zheng, vice ministro della Cultura e del Turismo, in una conferenza stampa. Zhang ha affermato che il ministero sta collaborando con le autorita’ competenti per ottimizzare le politiche dei visti e delle dogane, accelerando la ripresa dei voli internazionali, migliorando le agevolazioni per i pagamenti e la qualita’ complessiva dei servizi per iin arrivo.