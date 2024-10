Cina | progetto pilota ottimizzera’ ancora servizi pagamento per viaggiatori stranieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pechino, 01 ott – (Xinhua) – Ieri le autorita’ cinesi hanno annunciato ulteriori misure che contribuiranno ad agevolare idiper iin arrivo dall’estero nel Paese. Secondo una circolare emessa congiuntamente dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e dall’Amministrazione nazionale dei dati, otto citta’ realizzeranno unin base al quale le piattaforme didimobile saranno supportate nella verifica delle informazioni delle singole entita’ commerciali, in modo da snellire per tali entita’ il processo di apertura dei codici dibasati su piattaforme che supportano carte di credito straniere. Le otto citta’ interessate sono Suzhou, Hangzhou, Jinan, Wuhan, Changsha, Shenzhen, Chengdu e Xi’an, si legge nella circolare.