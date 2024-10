Cina | picco di viaggi durante vacanze per Giornata nazionale 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pechino, 01 ott – (Xinhua) – Dei passeggeri in una sala d’attesa della Guiyang North Railway Station a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, oggi primo ottobre 2024. Oggi e’ il primo giorno di vacanza per lacinese. Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., ladovrebbe registrare 175 milioni diin trenoi 10 giorni didei, che vanno dal 29 settembre all’8 ottobre. (Xin) Agenzia Xinhua