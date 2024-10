Cina | Giornata nazionale previsti 21 mln viaggi passeggeri in treno in primo giorno di vacanze

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pechino, 01 ott – (Xinhua) – Il settore ferroviario cinese dovrebbe gestire 21 milioni didioggi,della settimana diper la, secondo i dati forniti dall’operatore ferroviario. Laintende inoltre programmare altri 1.476 trenioggi per soddisfare l’aumento della domanda di, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Durante il periodo di festivita’, e’ prevista una media di oltre 12.000 trenial. Ieri sono stati effettuati oltre 17,28 milioni diferroviari di. La settimana diper lava da oggi fino al 7 ottobre. (Xin) Agenzia Xinhua