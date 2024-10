Chili di marijuana 181 telefoni ricettati e una fattoria con animali protetti

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco in una cantina di via Lamaria. I militari hanno rinvenuto anche 181 smartphone di varie marche e diversi computer. Un 48enne del posto, non ha saputo spiegarne l'origine ed è finito in manette per ricettazione. La sua posizione si è