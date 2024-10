Chi è Yunchaokete Bu il sorprendente cinese che sfida Sinner

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo la vittoria sul ceco Jiri Lehecka, Jannikoggi affronta ilBu nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino. Il 22enne, numero 96 del mondo, arriva all’appuntamento dopo un percorso in crescendo. Entrato in tabellone grazie a una wild card, il tennista di Xinjang ha fatto strada battendo il connazionale Shang Jungchen, numero 52 del mondo e fresco vincitore del torneo di Chengdu, l’azzurro Lorenzo Musetti e il russo Andrey Rublev, tesa di serie numero 4. Nato nel gennaio del 2002, è cinque mesi più giovane di. A differenza del tennista azzurro, però, la sua carriera è ben più recente. Solo nel gennaio 2022 ha conquistato il suo primo punto Atp e da lì è iniziata la scalata: nel 2023 è diventato il terzo under 21 della sua nazionalità a vincere un Challenger (quello di Seoul).