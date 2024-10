Champions League oggi in tv | orari partite 1 ottobre tv streaming programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Comincia quest’, martedì 1°, la seconda giornata della stagione regolare della2024-2025. Il menù odierno prevede ben nove scontri diretti in giro per il Vecchio Continente, con in palio punti importanti in ottica classifica generale (avanzano le prime 24 della graduatoria) per la composizione del tabellone a eliminazione diretta. In campo due compagini italiane, le milanesi, con l’Inter di Simone Inzaghi che ospita la Stella Rossa Belgrado ed il Milan impegnato in trasferta contro il temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I nerazzurri sono nettamente favoriti e mettono nel mirino il primo successo dopo il pareggio al debutto contro il Manchester City, mentre i rossoneri devono riscattare il brutto ko casalingo con il Liverpool.