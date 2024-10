Champions League le due facce di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) Scosse dall'inchiesta che ne ha decapitato le curve, reduci da un week end di campionato confortante ma anche con qualche ombra,hanno vissuto due notti diverse in. Ha vinto Simone Inzaghi, travolgendo la Stella Rossa che si è presentata a San Siro molto leggera per poter essere davvero preoccupante. Ha perso Paulo Fonseca, ma dentro la sconfitta dei rossoneri ci sono anche segnali confortanti da cogliere perché rispetto al ko al debutto contro il Liverpool sembra davvero cambiato tutto. La nuova formula dellarimanda ad altri momenti i verdetti, ma già da oggi qualcosa si può provare a provvedere. Ad esempio, gli zero punti in classifica dopo 180 minuti rendono quasi proibito per ilimmaginare di correre per entrare nelle magnifiche otto che saranno agli ottavi di finale senza passare dal playoff di febbraio.