Cercasi nuovo comandante della Polizia locale | il sostituto di Delle Noci sarà a tempo determinato

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) È stato pubblicato il bando per rimpiazzare ilRomeo. La selezione per curriculum e colloquio è partita e il 12 ottobre scade il termine per la presentazionedomande.Si tratta di un incarico dirigenziale ex art. 110 Tuel, affidato sulla base di