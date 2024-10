Castel San Giorgio perseguita ed aggredisce l’ex moglie | arrestato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 28 settembre scorso, aSan, i Carabinieri della locale Stazione hannoun 36enne del luogo per “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali” nei riguardi del. L’uomo, non accettando la fine della relazione sentimentale con la donna, l’avrebbeta e aggredita fisicamente. L’è stato tradotto presso il carcere di Salerno. Segui ZON.IT su Google News.