Cassa continua nel mirino Botto sventato dai militari

(Di martedì 1 ottobre 2024) Hanno piazzato le cariche esplosive ed erano pronti ad innescarle per far esplodere lo sportello blindato delladel supermercato di Calco. Dentro, l’intero incasso della domenica. Prima che dessero fuoco alle polveri, sono però piombati loro addosso i carabinieri che li hanno costretti alla fuga. Sono poi intervenuti gli artificieri per disinnescare le cariche. Tre ladri l’altra sera, dopo l’orario di chiusura, hanno tentato di far saltare ladell’Esselunga di Calco. Il forziere si trova nel parcheggio interrato. Hanno usato esplosivo, tipo plastico. I vigilantes che monitorano l’area con un sistema di videosorveglianza si sono accorti degli strani movimenti e hanno allertato i carabinieri di Merate. I tre hanno dovuto battere in ritirata a bordo di un’auto. D.D.S.