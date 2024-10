Carburante in dono per la consegna dei pasti alle mense dei poveri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 - Energia per la solidarietà. È quella che offre Beyfin per questo inizio di stagione a Fondazione Solidarietà Caritas che produce equotidianamente 1600nelle ottofiorentine che accolgono varie persone, oltre a quelle seguite dai Servizi Sociali del Comune di Firenze. Grazie ad una importante organizzazione logistica di, icucinati nei tre centri cottura di Via Baracca, Via Corelli e Le Torri (nel complesso di Villa Vogel) vengono distribuiti quotidianamente dagli autisti addetti e raggiungono puntualmente tutte le strutture, oltre a numerosi centri diurni e case di accoglienza disseminati nell’area fiorentina.