Cancro seno opere d’arte per campagna ‘Prevenzione nostro capolavoro’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mic e patrocinio Fondazione Pubblicità progresso per spot di Komen firmato da frame by frame Le note del notturno di Chopin e un montaggio attento e sapiente per valorizzare alcuni dei maggiori capolavori artistici e architettonici italiani, mentre un fascio luminoso rosa accompagna e avvolge il passaggio da un monumento all'altro. Tra i capolavori esaltati,