Camera | anniversario Sartorio nuove immagini del fregio realizzate col drone in Aula

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott (Adnkronos) - Il 3 ottobre del 1932 a Roma moriva Giulio Aristide, autore, in particolare, del celebredell'di Montecitorio. Per celebrare questa ricorrenza, laha realizzatoaeree delriprese da. Queste riprese offrono una prospettiva ravvicinata dell'opera, permettendo di apprezzarne dettagli e sfumature che sfuggono dalla prospettiva dell'o delle tribune, dal momento che la decorazione si trova a 19 metri d'altezza. Il, completato tra il 1908 e il 1912, è un imponente ciclo pittorico lungo oltre 100 metri, composto da 50 pannelli alti quasi quattro metri che adornano la parte superiore dell'parlamentare.vi celebra epicamente la storia d'Italia, dall'età comunale al Risorgimento, in un viaggio simbolico, che intreccia figure mitologiche, allegoriche e storiche, nel complesso sono circa 280.