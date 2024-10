Calciomercato Udinese ufficiale Oumar Solet | carriera e caratteristiche

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’continua a rinforzare la rosa per la stagione 2024/2025. Il club bianconero ha definitivo l’arrivo di uno svincolato sul, come confermato da un comunicato. “La difesa bianconera si rafforza in vista del mercato di gennaio.Calcio, infatti, è lieta di annunciare chesi unirà al club fino al 30 giugno 2027”, si legge sul sito del club bianconero. Chi èDifensore centrale classe 2000, molto strutturato fisicamente ma anche agile e dotato di buona tecnica, il francese ha disputato le ultime 4 stagioni con il Salisburgo, club con il quale ha giocato da protagonista anche la Champions League.è nato il 7 febbraio 2000 a Melun, Francia e ha iniziato iniziato a giocare nel Levallois prima di essere notato, a 17 anni, dal Lione che lo ha portato nel suo settore giovanile.