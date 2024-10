Calcio serie C il Perugia spera negli attaccanti per risollevare una classifica precaria

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) A Pesaro, malgrado non si sia andati oltre lo 0-0, qualche piccolo segnale di ripresa si è visto ma non basta. Larecita sette punti, ovvero il quattordicesimo posto. Si sapeva che sarebbe stata un'annata difficile per tante ragioni, ma non fino a questo punto.Il match di domenica