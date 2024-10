Calcio | curva Inter ' spaccata' stasera si gioca e sui social insulti per arrestati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - E' unadell'' quella che guarda alla sfida contro la Stella Rossa, match divalido per la Champions League. UnaNord azzerata dopo gli arresti della procura di Milano: tra i 19 arresti ci sono i volti nuovi o storici del direttivo come Andrea Beretta, Marco Ferdico e Renato Bosetti. E tra chi il secondo anello verde di San Siro lo conosce bene c'è anche Nino Ciccarelli che, via, ribadisce che laNord "non molla, non molliamo, ladeve andare avanti". Tra i commenti all'ultimo post di Ferdico, però, gliaumentano con il passare delle ore e al capo ultrà non si perdona il 'patto di non belligeranza' e che fosseessato "solo al business" dei biglietti venduti a prezzi maggiorati o l'obolo sui parcheggi intorno al Meazza.