Calcio | Conference Fiorentina-New Saints arbitra l' austriaco Gishamer

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giovedì i viola affronteranno i gallesi al Franchi per la prima giornata diLeague NYON (SVIZZERA) - Giovedì prima giornata diLeague per ladi Raffaele Palladino. I viola ospiteranno i gallesi dei The Newe a dirigere l'incontro sarà l'Sebastian Gis