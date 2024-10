Calcio a 5 si recupera il match contro il Ponte Rodoni intanto tre uscite chiudono il mercato

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lunedì si è concluso ildei campionati dilettanti, portando con sé alcune operazioni di. Tra le ultime novità in casa Forlì, spiccano tre trasferimenti: Akram Olkama, classe 2001, è stato ceduto in prestito all’Inedita 5 in C2, mentre Moreno Meleleo è passato a titolo