Caccia ai Tesori Arancioni a Vicopisano 2024 il tema sarà il luna park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobreai, l'appuntamento con una delle iniziative più coinvolgenti, originali e divertenti e adatta a tutte le età si svolgerà domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 13, previa iscrizione delle squadre. Quest'anno ildelle varie tappe, in giro per il borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano,il, ma non uno qualsiasi bensì unvintage, con numerose animazioni e personaggi.