Borsa | Europa in cauto rialzo Parigi -016% aspettando Barnier

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si apre inla seduta sulle principali Borse inma non perche cede lo 0,16% in attesa che il primo ministro Michelsi presenti in parlamento per dire come intende riprendere il controllo delle finanze pubbliche (la legge di bilancio dovrebbe essere presentata il 9 ottobre). Londra poco variata (+0,08%) e Francoforte sale dello 0,44%, Milano dello 0,3 per cento.