Borsa | Asia chiusa per festività Tokyo sale guardando a Fed

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seduta sottotono incon alcuni dei listini più importanti chiusi per, tra questi la Cina, Hong Kong e Corea del Sud.partita in calo inverte rotta e guadagna l'1,7% sullo yen debole che innesca un rally tra le case automobilistiche. Tra i singoli titoli in evidenza Hitachi (+4%) ma regina del listino sono Kawasaki (+8%) e Mitsubishi (+7%).ai futures europei, tutti positivi tranne Madrid, le attese sono per una seduta in rialzo dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che la banca centrale centrale abbasserà i tassi di interesse "nel tempo", ribadendo che l'economia generale rimane solida.