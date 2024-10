Boniface beffa il Milan seconda sconfitta in Champions

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ilsi sveglia troppo tardi ed è sconfitto per 1-0 dal Bayer Leverkusen, nonostante una buon secondo tempo. A decidere il match, che condanna i rossoneri al secondo ko europeo di fila, è una rete diin avvio di ripresa. Il primo guizzo è dei campioni di Germania in carica, quando l'attaccante nigeriano libera il destro da buona posizione trovando pronto Maignan a respingere, con Emerson Royal che spazza in corner. Dalla bandierina arriva un cross a centro area sul quale svetta Tah che impegna nuovamente il portiere avversario, costretto a salvare in tuffo. I padroni di casa giocano meglio e passano in vantaggio al 21? con, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo la convalida iniziale. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.