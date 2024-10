Boban | Inter Inzaghi valuta non top la Stella Rossa! Una scelta netta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’affronta laa San Siro nel match valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League., presente nelle vesti di opinionista negli studi di Sky Sport, commenta le scelte di, definendole coraggiose ma anche rischiose CORAGGIO E RISCHIO – L’di Simone, dopo il pareggio ottenuto in casa del Manchester City, affronta laa San Siro in una sfida in cui devono necessariamente arrivare i 3 punti. Zvonimircommenta le scelte del tecnico piacentino, definendole rischiose: «Io credo cheabbiato lacome una squadra non top e infatti non lo è, ma nello stesso tempo può essere pericoloso perché è una partita da vincere a tutti i costi. Io spero non si complichi nulla per l’, probabilmente pensa di avere tempo».