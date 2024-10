Bergamini l’ex fidanzata Internò condannata a 16 anni per concorso in omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lo scorso 20 settembre la Procura aveva chiesto 23di carcere perdelcalciatore del Cosenza Denis, Isabella; la donna era stata ritenuta imputata perincon le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili, e delle sevizie. Oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, nella Camera di Consiglio: Isabellaè stataa 16di reclusione per ilincon ignoti di Denis, ex centrocampista del Cosenza morto il 18 novembre 1989 lungo la Strada Statale 106 all’altezza di Roseto Capo Spulico. Il pm: «Soffocato prima di essere schiacciato dal camion» Nel 2021 era stata chiusa l’inchiesta per la morte delcalciatore del Cosenza Denis, avvenuta nel 1989.