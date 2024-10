Bayer Leverkusen-Milan le formazioni ufficiali | le scelte di Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo il ko all’esordio contro il Liverpool, ilsi appresta ad affrontare il secondo grande ostacolo della sua League Phase di Champions League, il. La corazzata tedesca di Xabi Alonso, Campione di Germania in carica, ha perso una sola partita nella passata stagione, la finale di Europa League contro l’Atalanta. Chissà che affrontare nuovamente un’italiana possa far tornare alla mente a Wirtz e compagni quei brutti ricordi. Ilè decisamente più solido e in fiducia dopo i successi contro Venezia, Inter e Lecce in campionato, ma aspetta la prova del 9 che ne possa certificare la definitiva uscita dalla crisi.